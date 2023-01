Lazio-Empoli, i precedenti di Pezzuto con entrambe le squadre

Lazio-Empoli, ad arbitrare il match dello stadio Olimpico sarà Pezzuto ed ecco i precedenti del direttore di gara con le due squadre

Domani la Lazio sfiderà in casa l’Empoli nella prima gara per i biancocelesti allo stadio Olimpico nel 2023. Ad arbitrare il match sarà il signor Pezzuto.

Per l’arbitro leccese sarà il primo incrocio coi biancocelesti, diretti ma con la Primavera nella supercoppa del 2013. Mentre per quanto riguarda i toscani per l’arbitro domani sarà la settima volta con 2 vittorie, tre pareggi e una sconfitta fin ora