Lazio Roma, l’emozionante film del glorioso derby della Capitale: le immagini dei trascorsi di questa grande sfida – VIDEO

Lazio Roma, il club mostra sui social un toccante video dove ricorda alcune grandi emozioni vissute in questa straordinaria partita: le immagini

Il grande giorno è arrivato e non si parla d’altro per le vie della capitale se non del derby Lazio Roma. Le due squadre si stanno preparando sia atleticamente che mentalmente ad una delle partite più importanti delle carriere di molti tra gli interpreti in campo e non manca il supporto sui social.

Il Club ha infatti mostrato un video dove vengono mostrate alcune immagini dei derby passati ricchi di gioie per i biancocelesti. Nei commenti arriva anche il supporto dell’ex Matuzalen che ha scritto un semplice ma significativo: «Forza Lazio!».