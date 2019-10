Lazio, ecco perché Vavro ha risposto ai tifosi della Fiorentina

Dietro al comportamento di Denis Vavro al termine di Fiorentina-Lazio, ci sarebbe stata la volontà di difendere Lukaku e Caicedo

Arrivano dettagli in più relativi all’espulsione di un giocatore biancoceleste. Come anticipato, Denis Vavro è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una squalifica di un turno per «aver avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi viola» al termine di Fiorentina-Lazio. Come sottolinea il Messaggero, però dietro al comportamento dello slovacco, su cui molti si sono interrogati, ci sarebbe stata la volontà di difendere Jordan Lukaku e Felipe Caicedo, bersagliati di insulti razzisti da alcuni sostenitori della Fiorentina.