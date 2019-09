Lazio, ecco il piano per il rinnovo di Milinkovic: i dettagli

LAZIO / Mateja Kezman e Lotito, tra pochi giorni inizieranno a discutere del rinnovo con adeguamento di Milinkovic

Come la scorsa estate, tutte le voci di mercato non hanno portato a nulla di concreto, quindi Sergej Milinkovic è rimasto ancora alla Lazio. Per il serbo la società ha già in mente un corposo adeguamento di contratto, di cui il suo entourage e Lotito inizieranno a discutere nei prossimi giorni.

DETTAGLI – Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, Milinkovic con il nuovo contratto percepirà quasi 3 milioni di euro, più diversi bonus legati a gol ed assist. Nel nuovo accordo potrebbe essere inserita la clausola rescissoria, più su richiesta del calciatore, che del club. Non si è ancora parlato di cifre, l’unica cosa certa è che dietro al rinnovo non ci saranno promesse di cessione. Inter e Juve continuano la corte spietata a Sergej, ma la Lazio non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio gioiello, valutato dal club più di 100 milioni.