Lazio, ecco il giocatore più subentrato e quello più sostituito: il dato

Lazio, il dato sulle scelte d’Inzaghi durante la partita.

La forza della Lazio è il gruppo: Simone Inzaghi lo sa bene ed è riuscito a trasmetterlo al suo gruppo. Chi parte dalla panchina è pronto a dare il meglio, quando chiamato in causa. Uno su tutti: Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio, a partire da quest’anno solare, si è adattato nel nuovo ruolo di jolly da lanciare in corsa. Senza fare un fiato, sempre a servizio della Lazio.

E infatti, come spiega la statistica pubblicata da Lazio Page, è lui il giocatore più subentrato in questa stagione: il mediano di Gallarate è partito dalla panchina sette volte (solo una in meno di Llorente e Santander, in vetta a questa particolare classifica della Serie A). Il più sostituito, invece, è Milinkovic Savic a quota 6 volte (solo Lautaro, Ribery, Paqueta, Verre, Poli e Zaccagni sono usciti dal campo in corsa per più volte nel nostro campionato, raggiungendo quota 7).