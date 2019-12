Lazio, due dei tuoi tra i più fallosi del 2019

La classifica redatta da Sky Sport, riporta due giocatori della Lazio tra i più fallosi dell’anno solare che sta per concludersi

Con la fine del 2019, tante sono le classifiche particolari che vengono stilate in questi giorni.

Una in particolare, quella redatta dall’emittente di Murdock, ha reso noti dati veramente particolari: Chi sono i giocatori più fallosi del 2019? Molti sono le certezze e novità che farciscono questo elenco, ma fortunatamente solo due vestono la maglia della Lazio. I calciatori in questione sono Leiva e Milinkovic, che rispettivamente hanno fatto 48 e 52 falli in 29 partite di Serie A conquistando le posizioni numero 28 e 17. Questo dato dimostra che la società biancoceleste non basa il suo gioco sul duello fisico, bensì sulla scaltrezza e sulla tattica.