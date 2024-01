Lazio, due assenti importanti oggi a Formello: i dettagli in vista del derby di Coppa Italia

La Lazio si è ritrovata questa mattina a Formello all’indomani del match vinto in casa dell’Udinese.

Lavoro di scarico per chi è partito titolare, a cui si è aggiunto anche Vecino, decisivo entrando a partita in corso. Assenti sia Isaksen che Zaccagni, usciti acciaccati dal terreno della Bluenergy Stadium. Saranno valutati in vista della Roma nel derby di Coppa.