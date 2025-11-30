Lazio, il punto della domenica sui biancocelesti: derby U16 spettacolare e goleada della Under 14

Lazio, domenica di emozioni: rocambolesco derby U16 e trionfo della Under 14 di Gualdaroni. Come sono andate le sfide

Lazio, il punto della domenica: emozioni a raffica con il derby U16 rocambolesco e la goleada della Under 14 di Gualdaroni, protagoniste assolute di una giornata ricca di spettacolo e gol nel settore giovanile biancoceleste.

NOTA CLUB – Una domenica variegata di risultati per le giovani aquile biancocelesti: arrivano una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Vince in goleada la squadra di Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2012 espugnano il campo della Sambenedettese con il risultati di 0-11. Una gara dominata fin dai primi minuti. La Lazio passa in vantaggio dopo 4 giri sul cronometro, è Vender ad aprire le danze. Tre minuti più tardi il raddoppio passa dai piedi di Zauri, mentre Coccia cala il tris. Prima di far rientro negli spogliatoi vanno a segno anche Rufo e Vinci, è doppietta per quest’ultimo. Nella ripresa i padroni di casa della Samb non riescono a contrastare la supremazia capitolina ed i biancocelesti dilagano. Mettono la firma sul match Conti, Licciardello, ancora Vinci e Punzo con la sua doppietta personale per la golaeda finale. La Lazio batte i pari età di mister Mannocchi ed inanellano la sesta vittoria consecutiva, in altrettante sfide giocate, e difendono la vetta della classifica del campionato Under 14 Pro.

Derby rocambolesco per l’Under 16 di Roma e Lazio. In quel di Trigoria termina 3 a 3. I giallorossi di mister Ciaralli passano in vantaggio al 13′ è un autogol del capitano biancoceleste a regalare il vantaggio ai giallorossi. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio dei padroni di casa e porta la firma di Basile. I ragazzi di mister Lombardi non ci stanno, al 25′ Schettini Ambrosio si guadagna un calcio di rigore, sul dischetto va lo stesso numero 9 e con freddezza spiazzia Carta ed accorcia le distanze. Prima di far rientro negli spogliatoi, le aquile approfittano di un’incertezza del portiere giallorosso e Salvati spedisce la sfera in fondo al sacco per il 2-2. Le squadre vanno a riposo in perfetta parità, ma la ripresa prosegue sulla falsa riga dei primi 40 minuti. La Lazio continua a spingere il piede sull’acceleratore. Dopo appena 2 minuti il capitano Gianmarco Ricci sfiora il gol, ma viene murato dalla retroguardia di casa. All’11’ ancora Schettini Ambrosio fa tremare la porta giallorossa, questa volta è il palo a negare il raddoppio all’attaccante biancoceleste. al 18′ è la Roma a passare di nuovo in vantaggio, questa volta è il neo entrato Dos Santos Braga a portare il risultato sul 3 a 2. I ragazzi di mister Lombardi sono di nuovo costrette a recuperare lo svantaggio, ma non demordono, e con coraggio continuano a creare gioco ed occasioni fino al 24′ quando Sulaj scaricare la palla in fondo e ristabilisce gli equilibri. Negli ultimi minuti del match è ancora la Lazio a sfiorare il gol, questa volta con il neo entrato Tagliaferri, ma il portiere si salva miracolosamente in angolo. Al triplice fischio Roma-Lazio termina 3-3, le aquile classe 2010 di Cristiano Lombardi mettono in scena una grande prestazione di coraggio e determinazione e si prendono un punto importante in quel di Trigoria.

La stracittadina Under 15 si tinge di giallorosso. Il derby tra Roma e Lazio dei ragazzi classe 2011 termina 2-0. Le aquile di Alessio Fazi, fanno una discreta prestazione, ma non riescono mai ad essere veramente pericolose davanti la porta difesa da Terlizzi. La Roma di mister Trombetti passa in vantaggio al 27′ con Pica, tre minuti più tardi il raddoppio porta la firma di Gonella. Nella ripresa, i padroni di casa gestiscono al meglio il vantaggio, mentre i biancocelesti non riescono a creare ghiotte occasioni sotto porta per rimettere in discussione il risultato. Al fischio finale, il risultato non cambia. I ragazzi di mister Fazi si fermano dopo 5 vittorie consecutive non riuscendo ad agganciare i giallorossi in vetta, ma rimanendo al secondo posto della classifica.

