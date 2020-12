Lazio, dissaporti e malcontento anche tra i giocatori

Momento delicato per la Lazio che si trova a vivere polemiche anche internamente allo spogliatoio

Non solo la tensione tra Lotito ed Inzaghi, in casa Lazio anche tra i giocatori ci sarebbe del malcontento. Prima la situazione di Luis Alberto che – come scrive Il Messaggero – sarebbe lontano «con la testa e con i muscoli così come Milinkovic»; poi il malcontento di Caicedo che vorrebbe più spazio, oltre al precedente strappo con Peruzzi.

Secondo il quotidiano, i giocatori si sarebbero lamentati che non tutti hanno stretto i denti come richiesto, generando polemiche anche internamente. Ora serve una svolta, per non buttare l’intera stagione.