Lazio, due anni fa si passava ai quarti di Europa League

Il 15 marzo del 2018, grazie alle reti di Leiva e De Vrij, la Lazio passava il turno di Europa League ed accedeva ai quarti di finale

Quella del 2018, fu una stagione molto controversa per la Lazio: tanti alti, sia in campionato che in coppa, ma anche molti bassi con la delusione nel finale di stagione.

Uno dei tanti picchi di felicità che visse la squadra di Inzaghi, fu il passaggio degli ottavi di finale di Europa League contro la Dinamo Kiev. L’andata a Roma si concluse 2-2. Il ritorno, giocato esattamente due anni fa, fu pieno di emozioni e, con due gol realizzati da Leiva e De Vrij, i biancocelesti passarono il turno. Il percorso in Europa dei capitolini si bloccò al turno dopo contro il Salisburgo.