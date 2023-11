Lazio, l’ex accende il derby: «Sarri, con la Roma affidati a loro due»

L’ex giocatore della Lazio accende il derby, per vincere contro la Roma Sarri deve affidarsi a due giocatori biancocelesti, ecco perché

Non alberga alcun dubbio Sebastiano Siviglia. Biancoceleste dal 2004 al 2010 è intervenuto a TV play, dove ha suggerito a Maurzio Sarri di affidarsi a due suoi giocatori per il derby di domani tra la sua Lazio e la Roma.

GIOCATORI DECISIVI – «Difficile da immaginare, ma allo stesso tempo direi che i giocatori con maggior qualità dal centrocampo in su sono i più papabili. Quelli che possono dare anche con un episodio la svolta alla gara. Mi viene da pensare a Luis Alberto e Immobile per la Lazio così come Lukaku e Dybala, se giocherà, per la Roma».

