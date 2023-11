Lazio, senti Siviglia: «Pareggio nel derby? Neanche per idea. Vi dico chi sarà il giocatore decisivo»

Lazio, l’ex calciatore a pochissimi giorni dal derby ha espresso cosi il suo parere sulla stracittadina ai microfoni di Tvplay

Ai microfoni di Tvplay a pochissimi giorni dalla stracittadina tra Lazio-Roma, Siviglia ex biancoceleste ha rilasciato queste dichiarazioni con idee molto chiare

PAROLE – In linea di massima sono due allenatori e personaggi importanti e di rilievo internazionale. Sicuramente Mourinho lo conosciamo già ed è un professionista che sa usare molto bene la comunicazione e poi tutto fa parte di un contesto come il derby che è particolarmente sentito. Il voler alzare i toni è un modo di voler alzare l’attenzione sulla gara. Penso quindi che sia normale. In particolare non ce ne sono di situazioni che mi vengono in mente per richiamarli come esempio, però il fulcro di questi giochi credo sia sempre Mourinho che fa della comunicazione un’arte e da quel punto di vista ci si aspettano sempre battute o frasi che possano accendere un riflettore sulle partite di questo livello