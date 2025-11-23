Lazio, parla Cataldi: «La risposta più importante sarà quella del risultato. Il mio futuro? Vi dico una cosa»

Lazio, Danilo Cataldi parla ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Lecce. Le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste

n vista della prossima e delicata sfida della Lazio contro il Lecce, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SkySport, analizzando il momento della squadra e gli obiettivi futuri. Le sue parole offrono uno spaccato significativo dello stato d’animo all’interno dello spogliatoio, in una fase della stagione in cui la Lazio è chiamata a ritrovare continuità e determinazione.

Cataldi ha sottolineato come la risposta più attesa sia quella del campo: «La risposta più importante sarà quella del risultato. Prima di Milano avevamo fatto bene. Dobbiamo riprendere il cammino e proseguire con prestazioni in crescendo», ha dichiarato il centrocampista, evidenziando la necessità di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Milan e tornare subito a ottenere punti fondamentali. Per la Lazio, infatti, ogni gara assume un peso specifico importante nella corsa verso le posizioni europee.

Il numero 32 ha riconosciuto come il recente periodo, caratterizzato da numerosi infortuni, abbia compattato ulteriormente la squadra: «Ci sono delle situazioni che in automatico ti portano a dar qualcosa in più. Con così tanti infortunati senti il bisogno di dare quel qualcosa in più. Anche le questioni extra campo tendono a farci unire ancora di più», ha spiegato. Una Lazio, dunque, che vuole reagire facendo gruppo, consapevole delle difficoltà ma anche delle proprie qualità.

Cataldi ha parlato anche del suo rapporto profondo con i colori biancocelesti, un legame che lo accompagna sin dagli esordi: «Mi godo ogni giorno che sto qua, da sempre. È una fase in cui sono contento di essere qui e di essere tornato. Mi piacerebbe portare la Lazio in Europa e fare qualcosa di importante. Quando penso alla Lazio devo pensare per forza a obiettivi europei, non posso prefissarmi di arrivare decimo o nono». Ambizione e senso di appartenenza emergono chiaramente dalle sue parole.

Rilevante anche il passaggio dedicato a Maurizio Sarri, tecnico che ha inciso molto sulla crescita di Cataldi negli ultimi anni: «Quando un giocatore sente la fiducia riesce a esprimersi meglio. Il modo di giocare del mister rispecchia le mie caratteristiche. Sarri è un martello, lo era quando è arrivato e lo è tuttora, anche se forse un po’ più morbido in alcune cose». Cataldi riconosce i progressi compiuti dalla Lazio nelle due stagioni precedenti e invita a mantenere il trend di crescita: «Stiamo crescendo piano piano verso l’alto e dobbiamo continuare».

Le parole del centrocampista fotografano una Lazio determinata, consapevole delle sfide ma pronta a reagire con compattezza, entusiasmo e ambizione.