Lazio, Diaconale: «C’è una grande consapevolezza della squadra»

Diaconale ha da poco rilasciato alcune dichiarazioni. Il braccio destro di Lotito ha detto la sua sul gruppo e sul calciomercato

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Il portavoce della società biancoceleste si è espresso su vari temi, quali la recente vittoria in Supercoppa, il gruppo e la possibilità di intervento sul mercato di gennaio.

Ecco le sue parole: «La cosa che più rimane è che c’è una grande consapevolezza della squadra, che fa sperare per il futuro della Lazio. La svolta? Si è avvertita nel secondo tempo contro l’Atalanta. Adesso la squadra è matura, la vittoria contro la Juventus è un’ulteriore spinta per centrare il nostro obiettivo che è la Champions. E poi magari sognare qualcosa di più…Come gruppo ci sono delle analogie tra questa squadra e quella del ’74 di Maestrelli, i singoli invece sono molto diversi. C’è stato un percorso di crescita che ha riguardato tutti, non solo Inzaghi. Vogliamo crescere, per questo non abbiamo cambiato l’ossatura della squadra. Mercato? Si dice sia di riparazione, ma la Lazio non è stata rimandata in alcuna materia. Complicati gli acquisti a gennaio».