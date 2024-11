Lazio, Dia rientra a Roma: le ipotesi sui tempi di recupero

Lazio, Dia sarebbe pronto a rientrare a Roma. Resta da quantificare la durata dello stop dovuto alla malaria

La notizia che ha scosso l’ambiente biancoceleste e non solo è arrivata nel pomeriggio di ieri. Il Senegal ha comunicato che Boulaye Dia avrebbe contratto la malaria. Il centravanti, stando a quanto riportato da La Repubblica, tra oggi e domani dovrebbe fare rientro a Roma dove sarà controllato dai medici del club.

Il dubbio resta sul periodo di incubazione della malattia, che varierebbe tra i 7 e i 14 giorni. Per questo il classe 1996 potrebbe averla contratta nella precedente sosta.

Qualora fosse confermata la diagnosi, la Lazio perderebbe il giocatore per almeno 15/20 giorni, per questo è da considerare out per la tredicesima giornata di Serie A con il Bologna.