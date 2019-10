Lazio, Di Marzio: «Pensavo Inzaghi fosse un predestinato…»

Gianni Di Marzio parla di mister Inzaghi e del modo in cui ha plasmato la Lazio in questa stagione

Sono tanti le analisi, i commenti e le valutazioni su questo inizio di stagione della Lazio. Soprattutto ci si domanda se la responsabilità sia soprattutto di mister Inzaghi oppure dei giocatori. L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Ogni squadra è lo specchio del proprio allenatore. Non so se sia carismatico o no Inzaghi. Ero convinto che fosse un predestinato…».