Lazio, Di Canio su Immobile: «È in un momento di grazia, Mancini rischia di inibirlo…»

Lo storico ex Lazio Paolo Di Canio si è espresso, al termine di Milan-Lazio, su Immobile ed il differente rendimento in Nazionale

Paolo Di Canio, al termine di Milan-Lazio, si è espresso su Ciro Immobile e, in particolare, sul diverso rendimento che l’attaccante ha quando indossa la maglia biancoceleste e quella della Nazionale. Di seguito, le sue dichiarazioni nel corso del Club di Sky Calcio: «Immobile con l’Italia gioca in maniera diversa, Ciro non ha il piede sensibile per fare un certo tipo di calcio. Lui è uno che deve andare in verticale, lo ha fatto sia oggi che col Torino. È in un momento di grazia, ora sta segnando anche di testa. Se Mancini vuole altre cose da lui. La Nazionale gioca nella sua metà campo, gli piace fraseggiare, non è il massimo per lui».