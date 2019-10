Genk, il ds De Condè: «La cessione di Milinkovic è servita per ricostruire la squadra»

Il ds del Genk, De Condè, è tornato a parlare del trasferimento di Milinkovic alla Lazio a poche ore dalla gara contro il Napoli

Questa sera il Napoli affronterà il Genk. Club belga da cui la Lazio prelevò Milinkovic Savic, dopo una lunga estate fatta di colpi di scena e trattative. Un trasferimento che è valsa la rinascita della squadra, come affermato dal ds De Condè ai microfoni di SkySport: «La cessione di Milinkovic è stato il punto di partenza per la rinascita del Genk. Con i soldi che abbiamo ricevuto per il suo cartellino abbiamo avuto la possibilità di ricostruire la squadra in un momento non positivo a livello finanziario per la nostra società».