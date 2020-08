Secondo Il Tempo David Silva avrebbe già parlato da laziale ai sui compagni di squadra del City.

Mentre il suo entourage si occupa della parte burocratica, David Silva continua a essere concentrato sulla Champions League con il Manchester City: dopo aver eliminato il Real Madrid, ai quarti la squadra di Guardiola se la dovrà vedere con il Lione (sabato 15 agosto). Così si legge sull’edizione odierna de Il Tempo.

Oltre al presente, “Merlino” però guarda anche al futuro. Parla già come se fosse un calciatore della Lazio: l’ha fatto durante una cena a casa di uno dei suoi attuali compagni, non vede l’ora di iniziare la sua nuova esperienza e, perché no, aiutare i bìancocelesti a lottare per lo scudetto anche il prossimo anno contro la Juve di Pirlo.