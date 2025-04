Lazio, a Baroni mancano i gol dei suoi centravanti: il dato delle ultime uscite è allarmante per gli attaccanti

Lazio, Baroni vuole ritrovare i gol dei suoi centravanti non solo per la sfida con il Bodo ma anche per il finale e invertire il brutto dato

Archiviata l’amara partita del derby di domenica, giovedì la Lazio sarà nuovamente in campo contro il Bodo, e per quel match servono 3 gol senza subirne.

Ma quali potrebbero essere coloro che possono incidere? Secondo quanto viene riportato da Repubblica il dato sui gol dei centravanti preoccupa e non poco Baroni in vista non solo del match con il Bodo, ma anche per il finale di stagione.

Il quotidiano spiega che nelle ultime 7 uscite, ben 5 reti sono arrivati dai difensori e solo 2 dagli attaccanti. L’ultima volta in cui andarono a segno i centravanti fu durante Milan-Lazio, in cui i biancocelesti si imposero 1-2 grazie a Zaccagni e Pedro.

Un altro esempio che preoccupa è quello di Noslin, il quale ha realizzato solo 5 reti e sono praticamente le stesse di Romagnoli.