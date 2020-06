Lazio, D’Amico: «Non mi è sembrata la squadra di prima»

Vincenzo D’Amico è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha affermato di non aver visto la solita Lazio nell’ultimo turno di Serie A

L’ex calciatore Vincenzo D’Amico, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di come ha visto la Lazio nella partita di Bergamo. Queste le sue parole:

«E’ un enigma la condizione della squadra. Non mi è sembrata la Lazio di prima, ma sono mancati anche giocatori importanti. La Juve ha due squadre, può fare cambi che altre non possono permettersi di fare, come la Lazio. La Lazio se la gioca con chiunque se ha i suoi effettivi sempre».