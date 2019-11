D’Amico: «La Lazio non ha snobbato l’Europa League»

L’ex biancoceleste ha analizzato la sconfitta della Lazio che la escluderà quasi certamente dall’Europa League

Vincenzo D’Amico, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sulla sconfitta rimediata ieri dalla Lazio in Europa League contro il Celtic.

«La Lazio non ha scelto il campionato, non ho avuto l’impressione che abbia snobbato l’Europa League. Chi è felice che la Lazio sia quasi fuori dall’Europa, in modo tale da concentrarsi sul campionato, è ridicolo. Se Berisha sbaglia quel passaggio nel finale con chi ce la vogliamo prendere? Con l’allenatore? Se qualcuno non ha giocato ai suoi livelli di chi è la colpa? Di Inzaghi?».