Lazio, da Cagliari passa una fetta d’Europa: vietato sbagliare

Stasera la Lazio sarà di scena a Cagliari: obbligatori i tre punti per continuare a coltivare il fondamentale obiettivo dell’Europa

La sfida di questa sera tra Cagliari e Lazio avrà un’importanza fondamentale per i biancocelesti nella delicata corsa all’Europa. La squadra di Sarri dovrà obbligatoriamente centrare i tre punti per mantenersi in corsa quantomeno in ottica Europa League.

Il settimo posto attuale non garantirebbe la partecipazione a nessuna competizione continentale, un’ipotesi che tutti in casa Lazio vogliono scongiurare. Rimanere fuori dalle Coppe avrebbe un impatto molto negativo sul prossimo mercato, riducendo drasticamente le possibilità di effettuare la tanto invocata rivoluzione Sarriana. La sfida della Domus Arena è di quelle da non fallire.