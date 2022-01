Lazio, da Binance e Mizuno i soldi per il mercato estivo. I dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio riceverà i soldi per il calciomercato estivo dai nuovi sponsor Binance e Mizuno. I dettagli

Per certi versi la Lazio non vede l’ora che inizi il calciomercato estivo visto che l’indice di liquidità si azzererà non appena entrerà in vigore l’accordo triennale da 30 milioni con Binance nel bilancio e il club potrà finalmente fare il mercato promesso a Sarri. Non solo, il main sponsor di criptovalute verrà stampato su nuove maglie il prossimo anno.

Come riporta Il Messaggero – inoltre – ci sarà anche la chiusura della trattativa con Mizuno, che farà entrare quasi 4 milioni di euro a stagione nelle casse della Lazio.