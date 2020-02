Cucchi: «Lazio stanca, ma grintosa. Il rigore per il Parma…»

L’ex radiocronista, e ormai noto tifoso della Lazio Riccardo Cucchi, ha commentato la vittoria sul Parma della squadra di Inzaghi

La Lazio non soffre di vertigini…E per fortuna! Con la vittoria sul Parma sale a quota 53 e si porta a -1 dalla Juventus, in attesa di veder giocare l’Inter nel derby di Milano. Una partita sporca, difficile e sicuramente chiacchierata che ha però condotto al risultato sperato: i tre punti. A fare i complimenti alla squadra di Inzaghi, è l’ex radiocronista Riccardo Cucchi che, da buon laziale, ha commentato su Twitter la gara: «Partita difficilissima. Si è lottato su ogni pallone. La #Lazio l’ha vinta con la determinazione e con il carattere contro un #Parma tosto. A guardare la classifica stasera a un laziale gira la testa…». Per poi aggiungere: «Ho scritto un tweet da tifoso della #Lazio al fischio finale. Concedetemelo. Non capita spesso di essere così in alto… Ritorno in me. Il Parma avrebbe meritato il pari e il rigore alla fine poteva essere sicuramente fischiato. #Lazio molto stanca, ma grintosa».

