Lazio Cremonese, Sarri di nuovo in emergenza: ecco le possibili mosse del tecnico

La Lazio si prepara a un’altra partita in piena emergenza. Sabato Maurizio Sarri dovrà fare i conti con numerose assenze: fuori per infortunio Rovella e Isaksen, squalificati Zaccagni e Basic (due turni per il croato), oltre ai fuori lista Hysaj e Gigot. A questi si aggiungono Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa. Non il miglior contesto per avvicinarsi all’ultima gara all’Olimpico del 2025, ma il tecnico resta convinto di poter centrare la vittoria. Le prove tattiche saranno completate con la rifinitura prevista domani alle 16.
La notizia positiva arriva dal rientro di Gila, che tornerà al centro della difesa dopo la squalifica. Sugli esterni confermati Marusic a destra e Pellegrini a sinistra, mentre a centrocampo Sarri rilancerà Vecino nel ruolo di mezz’ala al posto di Basic. Belahyane resta un’alternativa, ma finora non ha trovato spazio nelle rotazioni. L’uruguaiano completerà il terzetto con Guendouzi, schierato da intermedio destro, e Cataldi in cabina di regia.
I maggiori dubbi riguardano l’attacco. Noslin chiede spazio e potrebbe essere utilizzato da centravanti, al posto di Castellanos, oppure da esterno sinistro. In quella posizione è in ballottaggio con Pedro e Tavares, quest’ultimo opzione più prudente per garantire copertura davanti a Pellegrini. A destra non ci sono incertezze: confermato Cancellieri. Sarri lavora a un piano gara completo, non limitato alla formazione iniziale, per gestire al meglio una sfida che si annuncia complicata.
