Lazio Cremonese, dove seguire la diretta in TV e streaming

Ecco dovce seguire Lazio-Cremonese: gara valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, in programma per martedì alle 18

Torna anche la Coppa Italia tra gli impegni della Lazio. Il primo appuntamento della competizione è con la Cremonese, gara valida per gli Ottavi di Finale.

L’appuntamento è fissato per le ore 18, di martedì 14, allo Stadio Olimpico, ma per chi non potesse raggiungere l’impianto romano la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Due.

Sarà possibile, comunque, seguire il match anche su smartphone, pc o tablet, tramite il portale online dell’emittente – Rai Play.