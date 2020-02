Lazio, la costruzione del gol parte dal basso: si alle verticalizzazioni improvvise

Lazio, il gioco dei biancocelesti inizia direttamente dal suo portiere e si basa tutto sulla costrizione del gol dal basso

Costruzione del gioco dal basso: questo il mantra della Lazio di mister Inzaghi. Un metodo che garantisce un’impostazione del gioco in modo ragionato ma che a volte può anche portare a moltissimi rischi. Ad esempio nella gara contro il Napoli i biancocelesti hanno sfruttato proprio un errore di impostazione di Ospina che per non buttare via il pallone alla fine se lo è fatto rubare da Immobile.

Allo stesso modo, come riporta il Corriere dello Sport, domenica contro il Genoa la rete di Marusic è nata proprio in questo modo: Strakosha per Vavro, Vavro per Radu che la gira subito a Marusic scambio con Caicedo e gol.