Lazio Primavera, Ruggeri e De Santis in coro: «Vogliamo riscattarci»

Ruggeri e De Santis hanno parlato a pochi minuti dalla sfida della Lazio Primavera contro il Cosenza: le loro dichiarazioni

Nel pre-partita di Lazio-Cosenza, Ruggeri e De Santis sono intervenuti a Lazio Style Channel. Di seguito le loro dichiarazioni:

DE SANTIS: «Mi sento abbastanza bene, sto recuperando. Spero di rientrare per i play-off. Ho lasciato la squadra in un momento difficile, mi auguro di tornare presto. Stiamo crescendo come gruppo, desidero aiutare la squadra nei play-off.

Grazie alla vittoria contro il Frosinone abbiamo preso coraggio capendo il nostro vero valore. A Benevento siamo stati sfortunati, oggi vedremo come andrà con il Cosenza. Pensiamo in maniera positiva verso i play-off.

Potevamo avere molti punti in più in classifica, siamo stati molti sfortunati. In ogni caso, dobbiamo pensare partita dopo partita. Renderemo la vita molto difficile a qualsiasi avversario. Crepsi ha il dono del gol, vede la porta come pochi e si vede anche in allenamento.

Rispetto agli ultimi anni sono cresciuto molto, ero un giocatore molto più difensivo rispetto all’ultimo periodo. Sono migliorate le mie caratteristiche offensive.

Martusciello quando mi sono infortunato, mi ha raccontato della sua storia simile ad Empoli, quando rientrò nei play-off dopo un infortunio e trascinò i toscani alla promozione.

Ad inizio anno non eravamo molto gruppo, ma il mister ed il suo staff ci ha fatto crescere sotto questo profilo anche tramite cene e momenti insieme».

RUGGERI: «Siamo molto arrabbiati dopo il pareggio di Benevento perché, dopo essere andati subito sotto, avevano disputato una gara perfetta.

Oggi andremo in campo con tutta la rabbia agonistica accumulata dopo le ultime sfide. Con Crespi ci conosciamo da quattro anni, io sono consapevole del suo movimento e lui del mio modo di servirlo. Abbiamo un’ intesa particolare.

Mi sento bene, sono tornato in gruppo senza alcun timore o paura. Ho trovato un ambiente leggermente demoralizzato dopo l’ultimo periodo nero. Ora cercheremo di mettere in campo la giusta determinazione in queste due ultime partite per arrivare almeno secondi ed avere un piccolo vantaggio nei play-off».