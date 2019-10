Lazio, Correa al break: «Il vantaggio era giusto, peccato per il pareggio!»

Joaquin Correa, al termine del primo tempo di Fiorentina-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare i primi 45′ di gioco

Il primo tempo di Fiorentina-Lazio si è concluso 1-1. Al primo gol siglato da Correa ha risposto la rete di Chiesa, arrivata solamente a qualche minuto di distanza. Al termine dei primi 45′ di gioco, l’argentino è stato intervistato da Sky: «Il vantaggio era giusto, potevamo stare anche 2-0. Poi peccato l’azione del goal del pareggio, c’è un po’ di amarezza ma continuiamo così. La rete è per la famiglia e la mia fidanzata. Ci sono stati sempre nei momenti difficili, come in quest’ultimo mese».