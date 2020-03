Lazio colpita dal Corona Virus: crollo in Borsa della società

L’arresto del paese e il provvisorio immobilismo anche nel mondo del calcio, hanno portato la Lazio ad avere perdite notevoli in Borsa

In Italia impazza il Corona Virus e ieri il Governo ha deciso di pubblicare un decreto dove si annuncia la chiusura di scuole ed università fino al 15 marzo. La Serie A prova a limitare i danni mandando avanti il campionato ma a porte chiuse.

Queste scelte intaccano notevolmente le finanze dei club, non avendo più entrate da parte della biglietteria ed avendo molte perdite. Anche in Borsa si evidenzia questo problema, con gli investitori che non puntano più sulle tre società quotate: coe riporta La Repubblica, la Lazio è arrivata a perdere il 14% in questa settimana, mentre la Juventus ha avuto un calo del 10% e la Roma del 9%. Se dovesse andare così, il mondo calcistico, sul lato economico, entrerebbe in un buco nero molto grande.