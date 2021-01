Formello, Inzaghi prova la coppia Pereira-Muriqi; Strakosha tra i pali

Ultimo allenamento della Lazio prima del Parma. Lavoro differenziato per Caicedo, Immobile a riposo: titolare la coppia Pereira-Muriqi

La Lazio ha svolto l’ultimo allenamento prima del Parma e domani si presenterà in un versione del tutto inedita. Inzaghi ha mescolato le carte dopo l’impegno dispendioso contro la Roma, condizionato anche dalle assenze di Luiz Felipe e Luis Alberto.

Finalmente si vedrà Pereira dal primo minuto accanto a Muriqi con Correa pronto in panchina, mentre le convocazioni di Caicedo ed Immobile non saranno così scontate: il primo ha svolto oggi un lavoro differenziato; il secondo ha bisogno di tirare il fiato. Novità anche al centro: Escalante prenderà il posto di Leiva (fermato dal Giudice Sportivo per due turni), affiancato da Akpa Akpro e Milinkovic.

Sulle corsie laterali si rivedrà anche Fares. l’algerino ha smaltito il problema al polpaccio e sarà di nuovo a servizio della Lazio, mentre sull’altra sponda agirà Lazzari. Lulic, invece, confermato in panchina.

Acerbi, Hoedt e Parolo aiuteranno Strakosha a difendere la porta, l’albanese tornerà protagonista dopo il trauma riportato nella gara contro la Fiorentina.