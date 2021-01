Lazio, il messaggio di Luis Alberto: «Tornerò presto»

Luis Alberto ringrazia e rincuora i tifosi sul proprio profilo Instagram all’indomani dell’intervento per appendicite

«Grazie a tutti per i vostri messaggi e per esservi preoccupati. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando coi miei compagni». Così Luis Alberto sul proprio profilo di Instagram.

Lo spagnolo è stato operato ieri in Paideia per appendicite: tornerà a disposizione del tecnico Inzaghi non prima di 10-14 giorni. Salterà il Parma in Coppa Italia e il Sassuolo in campionato. La speranza è quella di riaverlo per l’Atalanta.