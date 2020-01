Lazio, contro il Brescia occhio a Balotelli

Le ultime voci sul suo conto lo hanno indispettito e nell’ultima partita ha segnato il goal del pareggio: Lazio tieni d’occhio Balo

La preparazione in vista del Brescia, non inizia bene per la Lazio: oltre ai noti assenti per domenica (Vavro e Lukaku per infortunio, Luis Alberto e Leiva per squalifica), in questi giorni non si sono allenati né Cataldi né Immobile, influenzatosi quest’oggi.

Le rondinelle invece procedono bene, dopo il mini ritiro a Roma, e sembra che un giocatore su tutti si stia mettendo in mostra: Mario Balotelli. SuperMario ha chiuso bene il 2019, segnando contro il Parma il goal del pareggio. Durante gli allenamenti romani il numero 45 ha segnato una doppietta contro il Trastevere Calcio in amichevole, segno di grande condizione fisica. Ieri Balo è tornato a far parlare di sé per un incidente stradale avvenuto nella notte di Capodanno, ma pare che alla guida non ci fosse lui ed il fatto che nessuno lo riportasse ha indispettito molto l’attaccante italiano. Ad ogni modo Balotelli sembra molto carico e motivato nell’affrontare la Lazio e le probabili formazioni lo vedono titolare. Inzaghi dovrà stare molto attento a neutralizzare il centravanti bresciano, senza snaturalizzare il proprio gioco.