Lazio, contratto in scadenza a giugno per Lulic: sarà rinnovo o addio?

Senad Lulic andrà in scadenza a giugno 2020: il futuro del bosniaco è tutto da decidere

Senad Lulic, bandiera e capitano laziale, ha il contratto in scadenza a giugno 2020 con la società biancoceleste. Dalla Svizzera giungono voci che vorrebbero il ritorno del ragazzo di Mostar, ma la sua avventura con la maglia biancoceleste potrebbe proseguire. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nel Paese elvetico c’è la famiglia dell’ex Grasshoppers ma, al termine di questa stagione, andrà in scena un colloquio tra la società e il classe ’86.