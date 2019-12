Lazio, continua questa tua sinfonia

Stasera la Lazio potrebbe continuare a vincere. Oggi, che Beethoven avrebbe compiuto gli anni, vogliamo sentire ancora la sinfonia

Non è un caso che oggi la Lazio abbia l’opportunità di continuare a volare alto in campionato. Oggi avrebbe compiuto gli anni uno dei più grandi esponenti della musica internazionale di tutti i tempi, essendo uno degli esponenti del classicismo viennese: Ludwig Van Beethoven.

Il compositore tedesco avrebbe compiuto oggi 249 anni. Le sue opere, nel corso dei secoli, sono rimaste nelle orecchie di tutti. Non è un caso che oggi, coincidente con questa ricorrenza, la Lazio abbia la grande occasione di continuare a far riecheggiare nell’aria la propria sinfonia. Questa meravigliosa orchestra, che suona a meraviglia, è diretta da un maestro d’eccezione che sicuramente raccoglierà tanti successi come ne raccolse Beethoven nel suo campo: stiamo parlando di Simone Inzaghi. Fra poche ore sapremo come il direttore d’orchestra predisporrà l’assetto dei suoi strumenti, cercando di trovare quel perfetto equilibrio stabilitosi nelle scorse giornate. Questa sera ci auguriamo di sentire nel teatro di Cagliari l’ennesima sinfonia a tinte biancocelesti.

