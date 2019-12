Lazio, con Luiz Felipe sei al sicuro

Con la Juventus ha fatto una partita magistrale, oscurando la porta a campioni di grande calibro: Luiz Felipe ora è un big

La Lazio ha sempre avuto un problema nel reparto difensivo: c’è sempre stata una colonna portante, ma chi lo affiancava ha sempre fatto fatica.

Quest’anno sembra ci sia stata un’inversione di marcia. Nonostante l’apparente assenza di Vavro, Acerbi ha sapientemente istruito il piccolo Luiz Felipe che piano piano sta diventando un big del reparto difensivo. Come riporta Lazio Page, infatti, contro la Juventus in Supercoppa la sua prestazione è stata ai livelli del numero 33, compagno di reparto: 6 spazzate, un tiro bloccato, accuratezza del passaggio al 93.1%, 4/5 passaggi lunghi riusciti 3 duelli aerei vinti. Questi numeri bisogna accostarli anche al fatto che il brasiliano avesse l’arduo compito di contenere il tridente d’attacco composto da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Finalmente la Lazio ha una certezza in più in difesa.