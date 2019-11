Italia, colpo al viso per Immobile: nulla di preoccupante

Immobile ha rimediato un colpo al viso, durante l’allenamento pomeridiano della Nazionale. Nessun problema per il giocatore della Lazio

Solo qualche momento di apprensione, niente di più. Ciro Immobile – durante l’allenamento con la Nazionale italiana, in vista della gara contro l’Armenia – ha rimediato un brutto colpo al volto. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.com, sottolineando come il centravanti della Lazio abbia ricominciato subito ad allenarsi coi compagni, scacciando ogni preoccupazione.

Nessun pensiero per Simone Inzaghi, quindi, che lo aspetta a Formello per la gara di domenica contro il Sassuolo.