Lazio, colloqui e programmazione: Lotito ieri a Formello

Ha trascorso il pomeriggio di ieri nel centro sportivo di Formello, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio si è sottoposto ai tamponi e ne ha approfittato per fare il punto della situazione. Colloqui e confronti, dai giocatori allo staff tecnico, passando per quello medico. Lotito non lascia nulla al caso, soprattutto in questo finale di stagione, in cui gli infortuni sono aumentati