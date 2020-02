Lazio Club NY, partita la gara della solidarietà: ecco come donare

Una vera e propria gara di solidarietà per Lazio Club New York: in meno di 24 ore sono stati raccolti circa 9mila euro

I laziali non si tirano mai indietro quando c’è di mezzo la solidarietà. E, neppure stavolta, si sono fatti attendere. Il terribile incendio che ha distrutto il ristorante Via Della Pace, sede del Lazio Club New York, ha chiamato a raccolta una vera e propria ondata di tifosi che ha contribuito con delle donazioni. In meno di 24 ore, sono stati raccolti circa 9mila euro: cifra che testimonia il buon cuore dei biancocelesti e che è destinata a crescere.

Per donare CLICCA QUI