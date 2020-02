Lazio, Cleri: «Con questi risultati si può guardare oltre. Caicedo grande giocatore»

Lazio, il campione del mondo di nuoto Valerio Cleri ha parlato della squadra di Inzaghi ai microfoni di Radio Sportiva

Una domenica da sogno: la Lazio espugna lo stadio Tardini vincendo col gol di Caicedo contro un ottimo Parma. I tre punti di ieri hanno portato i biancocelesti a quota 53, una lunghezza sotto a Inter e Juventus che dominano la classifica. Un risultato inaspettato che sta facendo ricredere tutti fra tifosi e addetti ai lavori. Valerio Cleri, campione del mondo di nuoto e noto tifoso laziale, ha parlato della squadra di Inzaghi ai microfoni di Radio Sportiva:

«Credo che nessun tifoso si sarebbe aspettato di vedere la Lazio a un punto dalla vetta. I propositi di qualsiasi squadra sono sempre quelli di vincere e fare il massimo, ma bisognerebbe vedere cosa c’è nella testa del tecnico e dei giocatori. Diciamo che ci sono tutti i presupposti per un finale di campionato impressionante. L’obiettivo Champions è quasi raggiunto, ma a questo punto, visto che siamo lì, vietato non pensare a qualcosa in più. Inzaghi, lo staff tecnico, Tare e Lotito hanno fatto un grandissimo lavoro. C’è una forte coesione, un gruppo fantastico valorizzato al massimo dall’allenatore».

Partita dopo partita si fanno sempre più importanti le azioni dei singoli. Ecco cosa ne pensa Cleri di alcuni:

«Luis Alberto è in condizioni eccellenti, Acerbi non sta facendo rimpiangere De Vrij. Gli stessi Jony e Patric si stanno rivalutando. Immobile sembra un po’ stanco in questa fase ma glielo possiamo concedere. Caicedo si è dimostrato un grande giocatore, non lo avrei mai detto. Lo considero al pari di Correa. Lazio-Inter? Può succedere di tutto. Ci potrebbe stare anche la sconfitta perché i nerazzurri sono una squadra fortissima, lo hanno dimostrato ieri ribaltando il Milan in un tempo».