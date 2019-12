Lazio, nel decennio biancoceleste spicca Lulic

Senad Lulic, oltre ad aver segnato il decennio della Lazio con il goal più pesante, è anche il vincitore di molte classifiche

Molti lo idolatrano per averci reso ancora una volta padroni di Roma quel fatidico 26 maggio, molti non riescono a concepire come possa giocare nella Lazio non avendo, a loro detta, le qualità adatte:questo è il pensiero su capitan Lulic che divide il tifo laziale. Il numero 19 in questi dieci anni ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e si è anche contraddistinto in campo, facendo parlare i numeri.

Come riporta Lazio Page, Mister 71 è in cima a molte classifiche del decennio biancoceleste: è il giocatore con più assist (39), ha effettuato più tackle vincenti (558) ed ha creato più occasioni da goal (360). Per numeri e passione, Lulic merita la Lazio e la Lazio merita Lulic.