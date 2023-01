Lazio in Champions, Sarri: «La quota? Parli con uno che ha perso lo scudetto con 91 punti»

Il tecnico della Lazio ha parlato dei punti in campionato e della lotta alla Champions. Ecco cosa ha detto l’allenatore

PUNTI PER LA CHAMPIONS – «Se c’è un pollo per 10 persone e lo mangia tutto uno, gli altri 9 hanno fame. Stai parlando con l’unico che è riuscito a perdere un campionato avendo fatto 91 punti. Penso che la competizione, con tutte le squadre ravvicinate, aumenti le prestazioni di tutte. I punteggi poi dipendono anche dai punti salvezza, se quelle che giocano per la salvezza cominciano a fare i punti, si abbassano tute le altre soglie. Ogni campionato ha una storia ha sé, vedere le medie che servono credo sia molto relativo»

