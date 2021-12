Lazio, la cena di Natale lascia qualche strascico

La cena di Natale di due giorni fa ha lasciato più di qualche strascico in casa Lazio: ecco tutti i dettagli

Il duro discorso di Lotito. Il comportamento di qualche giocatore, andato via prima delle parole del presidente. La cena di Natale in casa Lazio ha lasciato senza più dubbio più di qualche strascico.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, Milinkovic e gli altri giocatori che hanno abbandonato la cena di martedì sarebbero stati rimproverati dal direttore sportivo Tare davanti a Sarri e alla squadra. I calciatori avrebbero ammesso l’errore e chiesto perdono. I colpevoli sarebbero Felipe Anderson, Radu, Milinkovic, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro. Tra i sette, sembrerebbe che solo il brasiliano avesse ottenuto il permesso presidenziale di allontanarsi, mentre rimane da capire la posizione del rumeno. Tutti gli altri, alcuni arrivati con la stessa macchina, non avrebbero avuto alcun tipo di motivazione valida. Assenti alla serata Muriqi, probabilmente per motivi familiari, e Andrè Anderson.