Lazio-Celtic, attesi 9000 scozzesi: Roma blindata

Lazio-Celtic è in programma per le 18.55 di domani: Roma si prepara ad accogliere circa 9000 tifosi scozzesi, allerta massima

Allerta rossa per Lazio-Celtic. Un’ondata di scozzesi è pronta ad invadere Roma: 9000 tifosi sono attesi per il match di domani, in programma alle 18.55.

Il Questore, Carmine Esposito, ha già predisposto il piano di sicurezza con le necessarie linee guide per reprimere eventuali tensioni dopo i fatti di Glasgow durante la partita d’andata, come l’esposizione di striscioni provocatori che hanno inasprito la storica rivalità politica.

I cancelli dello Stadio Olimpico si apriranno alle 16.30, tranne che per la Curva Sud e le Tribuna Monte Mario accessibili già alle 15 e la Curva Nord chiusa per squalifica.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dalle 14.00 sarà in funzione il consueto punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese: da qui, gli ospiti saranno scortati fino all’impianto.

Il traffico subirà delle limitazioni a seguito della chiusura di numerose strade, oltre allo sgombero dei veicoli dalle zone limitrofe. Già da oggi, inoltre, è vietata la vendita di bottiglie di vetro.