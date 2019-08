Lazio, c’è l’accordo col Feyenoord per la truffa subita nell’affare de Vrij

Lazio e Feyenoord hanno trovato un accordo. Dopo la truffa subita nell’operazione de Vrij, i due club sono giunti ad un compromesso

Nel 2014, Stefan de Vrij diventava un giocatore della Lazio. Il difensore venne prelevato dal Feyenoord e pagato in più tranche, con l’ultima transazione però il denaro non arrivò mai nelle casse del club olandese. Due i milioni mancanti: un hacker riuscì a deviare la destinazione della cifra, intascando i soldi versati dalla dirigenza biancoceleste. Un contenzioso che si risolve solamente oggi – come riporta La Repubblica – con le due società che hanno raggiunto un compromesso a Nyon, presso la giustizia sportiva. La Lazio verserà al Feyenoord un milione, chiudendo definitivamente la questione.