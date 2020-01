Lazio, Cataldi è pronto a prendersi la scena

A Brescia l’opportunità di conquistarsi le chiavi del centrocampo della Lazio: Cataldi domenica ha la sua chance

Contro il Brescia, domenica, mancherà Leiva per squalifica e quindi Inzaghi dovrà fare affidamento su Cataldi.

Il giovane romano è pronto a prendersi la Lazio sulle spalle, ha lottato per questo. Con silenzio e fatica sta dimostrando che su di lui ci si può contare, come ha già fatto vedere a Riyadh contro la Juventus. A poco a poco, il numero 32 biancoceleste sta prendendo fiducia e sta imparando i trucchi del mestiere da un maestro di qualità come Leiva. L’occasione che Cataldi stava aspettando è arrivata e ora deve continuare a dare certezze al suo mister e a tutto il suo popolo, che rappresenta fieramente in campo. Con Danilo sul terreno di gioco, la Lazio non ha mai perso in campionato: evidente segno della qualità e dell’equilibrio che esprime. Domenica, nonostante gli acciacchi avvenuti in settimana, il laziale sarà titolare e vedremo se è il degno erede del brasiliano, come ha dimostrato fino ad ora.