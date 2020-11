Lazio, lite tra Peruzzi e Lotito: il club manager pensa all’addio

Ancora malumori in casa Lazio. Stavolta lo scontro è tra Lotito e Peruzzi, al centro della discussione il caso Luis Alberto

La questione Luis Alberto continua a dividere. Lo spagnolo – dopo il polverone sollevato nella scorsa settimana – è sceso in campo contro il Crotone, concludendo la gara addirittura con la fascia da Capitano al braccio. I malumori però non si sarebbero sopiti coi tre punti e l’eccellente prestazione del giocatore, anzi, avrebbero portato Peruzzi e Lotito ad un’accesa discussione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex portiere avrebbe affiancato Inzaghi nella scelta di multare il numero 10 e impartigli una bella lezione, senza escluderlo dall’undici titolare. Una decisione che avrebbe fatto infuriare il patron biancoceleste che chiedeva la linea dura e la non convocazione.

Peruzzi – dopo la lite – non ha preso parte alla trasferta calabrese, ieri non era a Formello e, secondo il quotidiano, starebbe pensando al suo ruolo. Vorrebbe più raggio d’azione e la possibilità di essere più incisivo, starebbe pensando anche ad un addio anticipato (ha un contratto fino al 2022).

La figura di Angelo nelle vesti di club manager è molto apprezzata all’interno dello spogliatoio e, in un momento delicato come questo, sicuramente necessaria. La speranza è che tra le parti possa torna in fretta la pace.