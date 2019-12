Lazio, Cardone: «Le sconfitte subite sono state ‘importanti’»

Giulio Cardone, giornalista, è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

«La Lazio ha alcuni rimpianti, basti pensare a Ferrara, piuttosto che Bologna o Milano. Tuttavia, alla fine dei conti, gli episodi si compensano e alcune sconfitte possiamo addirittura ritenerle ‘importanti’ per la crescita generale della Lazio. Spal-Lazio è un monito ancora vivo in casa biancoceleste, anche il fatto che i protagonisti rimarchino sempre le critiche ricevute dopo quella partita non è casuale. Credo che il Brescia stesso abbia rivisto quella partita e punterà a replicarla. Lazio senza Luis Alberto? Avrei scelto proprio Brescia per farlo riposare, se costretto. Credo che Corini la metterà molto sulla battaglia, forse non è la partita adatta a lui al 100%. Importante avere la certezza della presenza di Leiva e Luis contro il Napoli. Kiyine? Piace, mentre Berisha non è più tanto convinto di andare via, vista l’alchimia particolare che si è generata in questo gruppo. Occhio a Jony, che sta entrando anche lui nei meccanismi e quell’assist di Cagliari può dare la svolta».