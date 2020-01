Lazio, Caputi: «Vincere le partite all’ultimo? Non è caso, è qualità»

Lazio, Massimo Caputi commenta la vittoria biancoceleste nel finale contro il Brescia con un pensiero su Twitter

Anno nuovo, vittoria nuova: il 2020 della Lazio inizia con una rimonta sofferta sul campo del Brescia. La doppietta di Immobile ha messo la firma sulla partita e ha fatto incassare tre punti d’oro per i biancocelesti. Sulla vittoria del Rigamonti anche Massimo Caputi, caporedattore della redazione sportiva de Il Messaggero, ha detto la sua sul match di oggi su Twitter:

«La Lazio non brilla e risente delle assenze, ma riesce comunque a ribaltare il risulato e vincere grazie alla doppietta di Immobile. Nona storica vittoria consecutiva ed ancora un successo ottenuto in pieno recupero, non è un caso, ma una qualità».